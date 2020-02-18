В Азербайджане планируется создание ассоциации ювелиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференция на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, для продолжения обеспечения серьезной поддержки ювелирного дела в стране необходимо создать ассоциацию ювелиров Азербайджана,

Также было отмечено, что будет создана рабочая группа, предприняты конкретные шаги в направлении развития сферы и конкурентоспособности.

Министр отметил, что одной из основных задач, целей стоящих перед министерством экономики в рамках социально-экономического развития страны, - это среднесрочное и долгосрочное обеспечение конкуренции во всех сферах малого и среднего предпринимательства.

"С призмы сегодняшнего мероприятия это отражается в таких задачах, как развитие добычи драгоценных металлов в целом и ювелирного бизнеса в частности", - подытожил Джаббаров.

Сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности". В мероприятии участвуют министр экономики Азербайджана Микаиль Джаббаров, председатель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном предпринимательстве