Инициативы в отношении добычи драгоценных металлов как со стороны министерства финансов, так и со стороны министерства экономики будут поддержаны, мы готовы предоставлять выгодные условия для развития бизнеса в данной сфере.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Крупные организации, задействованные в этой области, функционируют достаточно давно, на данный момент они лишь модернизируют свою деятельность, а мы предоставляем им комфортные условия как в добыче, так и в реализации продукции", - отметил Джаббаров.

"AzerGold - самое крупное предприятие в нашей стране в секторе добычи золота и других драгоценных металлов, принимающее участие в государственных и частных мероприятиях по развитию бизнеса и формированию перспективы будущего роста, которое также оказывает поддержку другим организациям в развитии бизнеса", - отметил Микаил Джаббаров.

"Цель нашей сегодняшней встречи заключается в том, чтобы все успешно действующие бизнесмены, а также начинающие предприниматели получали поддержку в развитии своей деятельности, выгодные условия для реализации продукции", - подытожил Джаббаров.

Напомним, сегодня в Баку проходит пресс-конференция на тему "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности". В мероприятии участвуют: министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, председатель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, а также местные предприниматели, задействованные в ювелирном бизнесе.