Внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) в Азербайджане может повлиять на сборы в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) в плане их снижения. Об этом сказали Trend в ведущих страховых компаниях страны, занятых в этом секторе страхования, передает Day.Az.

Отметим, что в 2019 году страховыми компаниями Азербайджана был осуществлен сбор страховых премий в рамках добровольного медицинского страхования на сумму 95,826 миллиона манатов, что продемонстрировало рост объёма более чем на 10 процентов по отношению к показателям 2018 года. В то же время общая сумма страховых выплат, осуществленных по данному виду, составила 60,493 миллиона манатов (рост на 1,7 процента). Напомним, что добровольное медицинское страхование традиционно является высокоубыточным видом, коэффициент убыточности по которому в соответствии с финансовыми результатами 2019 года составил 63 процента.

В течение 2020 года в Азербайджане поэтапно вводится обязательное медицинское страхование, что не может не повлиять на ситуацию в сегменте ДМС. Как отметила директор департамента медицинского страхования компании "Ata Sığorta" Розалия Садыхова, мировая практика свидетельствует о том, что на первоначальном этапе после внедрения внедрении ОМС объем сборов страховых премий значительно сокращается, но спустя год - другой, когда страхователи начинают на практике ощущать, что есть определенные виды медицинских услуг, которые не покрываются в рамках ОМС, ситуация стабилизирует. Помимо этого, очень многое зависит и от эффективности механизмов внедрения ОМС и качества предоставляемых в его рамках медицинских услуг, а также уровня обслуживания в целом. С другой стороны, внедрение ОМС придаст компаниям, занимающимся добровольным медицинским страхованием, дополнительный импульс к повышению уровня собственного сервиса и удовлетворенности клиентов, что в свою очередь усилит конкуренцию на рынке в рамках указанного вида.

Другой, не менее важный вопрос, связанный с данной проблемой - это финансовый. Далеко не каждый работодатель согласится, условно говоря, платить дважды за одни и те же услуги. В данном ключе можно отметить грузинский опыт внедрения модели обязательного медицинского страхования, в соответствии с которой работодателю предоставляется выбор - страховать своих сотрудников в рамках ОМС (в Грузии оно называется государственным страхованием здоровья) или выбрать страховой пакет в рамках добровольного медицинского страхования, при условии, что он должен по объему охватывать все виды медицинских услуг, предусмотренных по ОМС. Помимо этого, в рамках грузинской модели предусмотрена градация застрахованных, в зависимости от уровня дохода и принадлежности к тому или иному социальному слою.

Как отметила Садыхова, в целом в компании "Ata Sığorta" на протяжение последних 2-3 лет прослеживается положительная динамика по добровольному медицинскому страхованию, по результатам 2019 года компанией в рамках данного вида было собрано около двух миллионов страховых премий, коэффициент выплат составил около 60 процентов, что соответствует общим показателям по рынку. Но при этом есть ряд корпоративных клиентов, которые планируют осуществить переход на платформу ОМС, по мере того как оно будет внедрено в рамках соответствующих регионов.

Отметим, что обязательное медицинское страхование будет осуществляться в Азербайджане в четыре этапа в течение всего 2020 года. С первого января 2020 года в 23 регионах уже начато применение обязательного медицинского страхования.

В дополнение к этим регионам, с первого апреля жители 21 района и города, с первого июля - жители 15 районов и городов и с первого октября жители - семи районов и городов будут пользоваться услугами обязательного медицинского страхования.

Напомним сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания, в рамках внедренной в стране модели обязательного медицинского страхования они не вовлечены в этот процесс, им занимается Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.