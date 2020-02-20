Международный Банк Азербайджана, постоянно поддерживающий развитие безналичных платежей в стране, предоставил очередное новшество. Клиенты, предпочитающие безналичную оплату, будут иметь возможность в дополнение к счету в пунктах обслуживания оставлять чаевые посредством платежной карты, в особенности в секторе общественного питания, в ресторанах и кафе.

Во многих странах довольные качеством обслуживания клиенты нередко оставляют чаевые для официантов в дополнение к сумме заказа. Эта традиция распространена и в Азербайджане. Поскольку ранее в Азербайджане такие платежи не могли быть проведены безналично, клиенты вынуждены были прибегать для этого к наличной оплате. Международный Банк Азербайджана запустил новую функцию в качестве пилотного проекта в POS-терминалах, установленных в ряде кафе и ресторанов. Эта функция уже доступна в этих панктах обслуживания, являющихся парнерами Банка.

Новая функция называется "BƏXŞİŞ" и позволяет держателям карт оплачивать услуги и чаевые через один и тот же POS-терминал. Таким образом, после оплаты картой в соответствующем разделе POS-терминала, клиент по своему усмотрению может переключится в меню "BƏXŞİŞ", где может указать процент чаевых, которые хочет заплатить. Эта услуга, впервые внедренная в нашей стране Международным Банком Азербайджана, обеспечит удовлетворенность как владельцев бизнеса, так и держателей карт, и будет способствовать дальнейшему развитию традиций проведения безналичных платежей. Новая возможность окажет дополнительную поддержку развитию туризма, а также обеспечит удобство для иностранных туристов, приезжающих в нашу страну.

Владельцы коммерческих и сервисных объектов, желающие воспользоваться услугой, могут обратиться в Информационный центр Банка по номеру 937 для установки POS-терминалов.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.