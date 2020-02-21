Объем доходов, полученных операторами мобильной связи в Азербайджане за январь 2020 года, составляет 187,3 миллиона манатов, передает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года стоимость информационных и коммуникационных услуг в реальном выражении увеличилась на 24,3 процента.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доходы сектора мобильной связи увеличились почти на 16,7 процента и составили 41,3 процента совокупных доходов телекоммуникационного рынка, в объеме 77,4 миллиона манатов.

В 2019 году населению и организациям в Азербайджане были оказаны информационные и услуги связи на сумму свыше двух миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем 2018 года больше на 15,9 процента.

71,7 процента общего объема информационных и услуг связи пришлись на долю оказанных населению. При этом 77,1 процента суммарных доходов в секторе приходится на долю негосударственных предприятий.