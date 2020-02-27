В начале марта в Вене пройдет министерская встреча стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+. На заседании будут оценены рекомендации по дальнейшему сокращению добычи и принято соответствующее решение.

Азербайджан является активным участником формата ОПЕК+. Коснувшись этого вопроса в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Ильхам Алиев напомнил, что когда в 2016 году в Давосе ему был задан вопрос "Что можно сделать в связи с ценами на нефть?", он ответил, что было бы хорошо, если бы основные страны ОПЕК и не-ОПЕК собрались и договорились друг с другом.

"Рад, что это произошло. Думаю, что это должно продолжаться. Считаю, что особенно сейчас, несмотря на все трудности в странах-производителях нефти в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, учитывая причины падения цен на нефть, а также то, что они могут понизиться и дальше, продолжение сотрудничества ОПЕК+ очень важно. Потому что сегодня у нас ситуация такова, что страны ОПЕК и не-ОПЕК действуют в одной организации. Другой такой организации и сотрудничества у нас нет. Порой не могут прийти к договоренности внутри одной организации. У нас же есть этот уникальный формат, и мы не должны его упустить", - сказал глава государства.

В беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан отметил, что формат ОПЕК+, созданный с подачи Президента Азербайджана, сыграл стабилизирующую роль в формировании цен на нефтяных рынках.

Президент Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции также затронул вопрос ОПЕК и посоветовал этот формат поддержать и далее сохранить для стабилизации системы в целом.

"Если мы посмотрим на прошедший период, после того, как с конца 2016 года был создан формат ОПЕК+, мы увидим, что, действительно, формат сыграл стабилизирующую роль в формировании цен на нефтяных рынках. Это фактор, реально играющий положительную роль в неспокойной обстановке на сырьевых рынках. Мы видим, как рынки реагируют на каждое заявление от ключевых игроков этого формата", - сказал экономист.

Что касается цен на нефть, то, по словам Шабана, они нестабильны, на рынках волатильность высокая, так как пока неясно, как ситуация с коронавирусом повлияет на рынок. Например, когда появляется информация о том, что отменяются авиарейсы и закрываются границы, это, конечно, тянет цену на нефть вниз. С другой стороны, если в ОПЕК+ говорят о возможности снижения объемов добычи или продлении соглашения до конца года, то это позитивный фактор, поднимающий цену на нефть. Одним словом, рынки не спокойны, они реагируют на каждую информацию, отметил азербайджанский экономист.

Что касается заявления министра финансов Самира Шарифова о том, что Азербайджан не будет пересматривать цену на нефть, заложенную в бюджете этого года, то, по словам Ильхама Шабана, год только начался, и 55 долларов - это среднегодовой показатель.

"Давайте посмотрим. По данным на 25 февраля нефть Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста стоила 57,59 доллара. На базисе FOB в турецком порту Джейхан - 56,84 доллара за баррель. То есть нет никакого прессинга для бюджета", - заключил Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева