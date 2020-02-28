Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане и Организация развития малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) подписали План совместной деятельности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Представители Организации развития малых и средних предприятий Турции (KOSGEB) находятся в Азербайджане по приглашению Агентства по развитию МСБ.

На встрече между председателем правления Агентства Орханом Мамедовым и председателем KOSGEB Джавахиром Узкуртом состоялся обмен мнениями по существующему сотрудничеству и перспективам расширения связей, были обсуждены новшества в деятельности каждой из сторон, вопросы поддержки и услуг, оказываемых субъектам МСБ, представлена информация о предстоящих проектах и по другим вопросам.