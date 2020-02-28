Цель сотрудничества Италии и Азербайджана заключается в укреплении деятельности в сфере энергетики, путем диверсификации источников энергии.

Как сообщает Trend с мероприятия, посвящённого шестому совещанию министров Консультативного совета по Южному газовому коридору, об этом заявила заместитель министра экономического развития Алессандра Тодде, передает Day.Az.

По ее словам, позиция Италии заключается в том, что Южный газовый коридор является основой для обеспечения энергетической безопасности как для поставщиков, так и для потребителей.

"Сотрудничество в сфере энергетики имеет большое будущее", - отметила она.

По словам Тодде, Меморандум о взаимопонимании в области энергетики был подписан соответствующими министрами двух стран в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

Напомним, что в Баку проходит шестое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Отметим, что среди участников также компании BP, SGC, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB AD, Transgaz, SNGN Romgaz SA, UNİPER Global, Bulgargaz EAD, SACE, Plinacro, и международные финансовые институты, в том числе, включают Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года, четвертое - 15 февраля 2018 года, пятое - 20 февраля 2019 года.