https://news.day.az/economy/1213437.html Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей - ФОТО
Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей - ФОТО
Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные консультационные услуги для предпринимателей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.
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