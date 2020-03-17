Хачмазский центр развития МСБ продолжает дистанционные консультации предпринимателей

Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные консультационные услуги для предпринимателей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

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