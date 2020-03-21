Amrahbank выделил средства в Фонд Поддержки Борьбы с COVID-19
Банк принял решение внести 200,000 AZN на счет Фонда Поддержки Борьбы с вирусом. Как ряд крупных холдингов и компаний, Amrahbank решил перевести средства на счет Фонда в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности.
В соответствии с указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, в стране создан Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом с целью принятия превентивных шагов и для усиления профилактических мер против коронавирусной инфекции.
По данным формирования, управления и использования средств Фонда Поддержки Борьбы с коронавирусом, средства Фонда формируются из государственного бюджета Азербайджанской Республики, добровольных взносов физических и юридических лиц и других не запрещенных законом источников.
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