Amrahbank выделил средства в Фонд Поддержки Борьбы с COVID-19

Банк принял решение внести 200,000 AZN на счет Фонда Поддержки Борьбы с вирусом. Как ряд крупных холдингов и компаний, Amrahbank решил перевести средства на счет Фонда в соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности.

В соответствии с указом Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, в стране создан Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом с целью принятия превентивных шагов и для усиления профилактических мер против коронавирусной инфекции.

По данным формирования, управления и использования средств Фонда Поддержки Борьбы с коронавирусом, средства Фонда формируются из государственного бюджета Азербайджанской Республики, добровольных взносов физических и юридических лиц и других не запрещенных законом источников.