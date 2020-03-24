В Нахчыване создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

В Нахчыванской Автономной Республике создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талибов подписал указ о мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно указу утверждены "Правила формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом".