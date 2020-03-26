Микаил Джаббаров: В Азербайджане дополнительно запущено 6 производств медицинского спирта

Шесть новых производителей медицинского спирта уже введены в эксплуатацию.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Микаил Джаббаров на заседании оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, производство спирта будет удовлетворять весь спрос на этот продукт в стране.

Министр отметил, что в настоящее время спирт выпускается во флаконах объемах 100, 250, 500, миллилитров, а также в литровых и пятилитровых бутылках.

"Сегодня объем запасов 96-процентного спирта в стране составляет 1,5 миллиона литров, что позволяет удовлетворить совокупную потребность населения в спирте в несколько раз", - сказал министр.

Отметим, что 26 марта в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба при Кмбинете министров под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе поступивших обращений.

Кроме того, были обсуждены такие вопросы, как эвакуация граждан Азербайджана из-за рубежа, ситуация в местах карантина, лечение больных. По ним были приняты соответствующие решения.