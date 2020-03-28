Азербайджан – одна из наименее уязвимых к нефтяному шоку стран

Сильные фискальные позиции в Азербайджане делают страну одной из наименее уязвимых к нефтяному шоку, считают эксперты международного аналитического агентства Moody's в своем мартовском обозрении нефтяного сектора, сообщает Day.Az со ссылкой на отчет агентства.

Согласно отчету, в Азербайджане спад составит не более восьми процентов даже при пессимистичных сценариях, а надежные суверенные балансы окажут стране некоторую поддержку.

Moody's отмечает, что большинство государств-производителей нефти с низким и даже стабильным, как, например у Омана, Бахрейна, Ирака и Анголы, рейтингом, имеют высокую внешнюю уязвимость к низким ценам на нефть и слабую адаптацию к подобным условиям, следовательно их правительства будут сталкиваться с большим риском ликвидности.

Напротив, суверенные государства, вроде Азербайджана, Катара, России и Казахстана, способные значительно увеличить добычу нефти даже при низких ценах и продемонстрировавшие в 2015-2016 годах свою способность сокращать расходы, находятся в лучшем положении перед нефтяным кризисом и имеют низкую бюджетную уязвимость к снижению цен на нефть.

Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут находиться в среднем на уровне 50-70 долларов за баррель.

В случае Азербайджана, золотовалютные резервы и крупные суверенные активы многократно значительно превышают государственный долг и легко доступны для финансирования бюджетного дефицита, обеспечения устойчивости и своевременного погашения кредитов. Вместе с этим, в пользу страны играет то, что бюджет Азербайджана в 2019 году имел профицит, что дает стране лучшее стартовое положение, чем, например, Кувейту, Оману и Бахрейну.

"В настоящее время мы не ожидаем снижения курса доллара в Азербайджане и считаем, что все четыре суверенных государства Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и Ирак также сохранят свои привязки к доллару", - сказали в агентстве по поводу курса азербайджанского маната.

Отметим, что по состоянию на 18 марта 2020 года цена на нефть марки Brent упала более чем на 60 процентов с конца 2019 года до примерно 27 долларов за баррель, поскольку распространяющаяся вспышка коронавируса сдерживает мировой спрос на нефть а срыв соглашения ОПЕК+1 шестого марта 2020 года побудил несколько крупных стран-экспортеров нефти объявить о резком увеличении добычи нефти.