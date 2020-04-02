https://news.day.az/economy/1219044.html Выплаты населению могут начаться на этой неделе
Выплаты населению могут начаться на этой неделе
Президент Ильхам Алиев поручил министру экономики Микаилу Джаббарову начать выплаты в связи с убытками уже на этой неделе. Улучшая положение заемщиков, нельзя ухудшать положение банков и вкладчиков.
Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в ходе выступления на брифинге.
Он отметил, что нельзя допускать банкротство банков: "Вопросы, связанные с этим, можно сказать, находятся на завершающем этапе, готовятся документы, они будут решены в ближайшие дни. Президент поручил минимизировать ущерб, причиненный населению".
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