Выплаты населению могут начаться на этой неделе

Президент Ильхам Алиев поручил министру экономики Микаилу Джаббарову начать выплаты в связи с убытками уже на этой неделе. Улучшая положение заемщиков, нельзя ухудшать положение банков и вкладчиков.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в ходе выступления на брифинге.

Он отметил, что нельзя допускать банкротство банков: "Вопросы, связанные с этим, можно сказать, находятся на завершающем этапе, готовятся документы, они будут решены в ближайшие дни. Президент поручил минимизировать ущерб, причиненный населению".