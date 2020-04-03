Айдын Гусейнов: Принятие программ экономической и социальной поддержки не создаст проблем с исполнением госбюджета

Принятие дополнительных мер в области социальной защиты еще раз подтверждает, что Азербайджан является социально-ориентированным государством. Принятие программ экономической поддержки и социальных пакетов помощи не создаст проблем для исполнения государственного бюджета.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил депутат Айдын Гусейнов.

Он подчеркнул, что пандемия является серьезным ударом по экономическому развитию в мире.

"По мнению ведущих мировых финансовых институтов, нынешний глобальный кризис будет хуже, чем кризис 2008-2009 годов. Конечно, резкое падение цен на нефть на мировых рынках также создает проблемы для экономики Азербайджана. Однако благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан справится с этим трудным испытанием", - сказал Гусейнов.

Депутат отметил, что в соответствии с указаниями Президента Ильхама Алиева принимаются срочные меры для предотвращения воздействия пандемии на социально-экономическое положение страны.

"Рабочие группы, созданные в связи с исполнением соответствующего распоряжения главы государства, подготовили 9 программ. Две из них связаны с предотвращением ущерба, нанесенного государству и бизнес-сектору. В соответствии с программами предусматривается прямая финансовая поддержка для выплаты заработной платы 44 тысячам наемных работников, трудящихся в 304 тысячах субъектах предпринимательства в отраслях, пострадавших от пандемии.

Главным условием программы финансовой поддержки 292 тысячам субъектов микробизнеса и индивидуальных предпринимателей, работающих в отраслях, пострадавших от пандемии, является сокращение рабочих мест. Программа поддержки кредитных гарантий по существующему кредитному портфелю субъектов предпринимательства, работающих в отраслях, пострадавших от пандемии, имеет более широкую финансовую нагрузку в размере 1 миллиарда манатов. Здесь предусматривается привлечение средств как частично из государственного бюджета, так и из Фонда развития предпринимательства. Главная цель - поддержка как бизнес-субъектов, так и сохранение здорового кредитного портфеля финансово-банковского сектора. Основным приоритетом программы финансовой поддержки механизма ипотечных и кредитных гарантий является обеспечение продолжения расширения активности строительной отрасли, а также решения проблем жилья. В то же время важное значение имеют программы поддержки компаний, которые включают налоговые льготы и каникулы для субъектов предпринимательства, работающих в отраслях, пострадавших от пандемии и занимающихся пассажироперевозками", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что программу поддержки финансового положения населения можно назвать новым социальным пакетом.

"Поддержка в оплате обучения студентов из малообеспеченных семей является частью этой программы. Также имеет важное социальное значение в рамках этих программ поддержка населения в осуществлении коммунальных платежей, в первую очередь за электроэнергию", - отметил депутат.