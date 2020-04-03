Международные и внутренние грузоперевозки в Азербайджане осуществляются бесперебойно

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов, продуктов питания, стройматериалов и других грузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО, для предотвращения возможной угрозы, вызванной коронавирусом, дезинфекторы медико-санитарной службы ЗАО осуществляют превентивные мероприятия в грузовых составах, прибывающих в страну.

"Ежедневная дезинфекция проводится и в пассажирских поездах, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге. Все это достигается благодаря напряженному труду большого количества людей. Они покидают свои дома, чтобы выйти на работу и выполнить свои должностные обязанности.

Уважаемые пассажиры, призываем вас соблюдать требования особого режима карантина, серьезно отнестись к этому вопросу. Не выходите из дома без крайней необходимости. Здоровье населения страны в наших руках", - говорится в сообщении.