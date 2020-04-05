В Азербайджане рассмотрят амнистию капитала и имущества

В Азербайджане будет рассмотрена амнистия капитала и имущества за апрель-декабрь 2020 года в целях расширения финансовых источников экономического роста и инвестирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, об этом говорится в утвержденном 4 апреля Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Согласно документу, исполнительными структурами в данной сфере определены Министерство экономики, Министерство финансов и Центральный банк.