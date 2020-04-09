Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана

Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Обсуждения в связи с этим прошли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.