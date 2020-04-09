https://news.day.az/economy/1221744.html Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана
Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана
Эльман Рустамов избран членом правления Центрального банка Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Обсуждения в связи с этим прошли на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.
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