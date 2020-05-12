NBC Bank регулярно подделывал отчетность

NBC Bank, лицензия которого была сегодня отозвана, регулярно подделывал отчетность.

Об этом сообщили Day.Az в Центральном банке Азербайджана.

Напомним, что ранее ЦБА принял решение о введении внешнего администрирования в нескольких банках страны.

"Внешний администратор обнаружил, что финансовое положение NBC Bank - крайне неудовлетворительное и подтвердил полную утерю банком своего капитала", - сообщили в ЦБА.

Было обнаружено, что 54% выданных банком кредитов (порядка 73 млн манатов) - необслуживаемые. После всех необходимых уточнений и расчетов совокупный капитал банка составил минус 24 млн манатов. Для восстановления капитальной позиции NBC Bank, по данным Центробанка, требуется 74 млн манатов.

"Кроме того, было обнаружено, что руководство банка регулярно подделывало пруденциальные и статистические отчеты, предъявляемые регулятору", - сказали в ЦБА.