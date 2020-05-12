Обнародованы объемы нефтедобычи в Азербайджане за апрель 2020 года
Суточная добыча нефти за апрель 2020 года составила 771,4 тысячи баррелей, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.
Согласно данным, по состоянию на апрель 2020 года ежедневная добыча нефти в стране составила 771,4 тысячи баррелей. Из них 679,8 тысячи баррелей - сырой нефти, 91,6 тысячи баррелей - конденсата. Ежедневно экспортированы 640,3 тысячи баррелей сырой нефти, 86 тысяч баррелей - конденсата, 23,6 тысячи баррелей - нефтепродуктов.
Отметим, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, в том числе Азербайджан, представленные в формате ОПЕК+, в апреле освободились от обязательств по ограничению добычи.
Азербайджан также присоединился к Декларации о сотрудничестве, принятой по итогам встреч министров стран ОПЕК+ 9 апреля и 12 апреля 2020 года и предусматривающей сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей, в июле-декабре - на 7,7 миллиона баррелей, а с января 2021 по апрель 2022 года - на 5,8 миллиона баррелей.
Напомним, что в октябре 2018 года Азербайджан с ежедневной добычей сырой нефти в 718 тысяч баррелей сократит добычу в рамках нового соглашения с мая по июнь на 164 тысячи баррелей. За это время Азербайджан должен сохранить ежедневную добычу сырой нефти в объеме 554 тысячи баррелей.
Обязательства Азербайджана в июле-декабре составили 131 тысячу баррелей, а с января 2021 по апрель 2022 года - 98 тысяч баррелей. Согласно квотам, суточная добыча сырой нефти в нашей стране не должна превышать 587 тысяч баррелей с начала июля и до конца года, а с января 2021 по апрель 2022 года - 620 тысяч баррелей.
С первого мая на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", совместные предприятия и операционные компании ПО Azneft осуществляют процесс ежедневного снижения добычи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре