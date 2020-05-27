Альтернативная энергетика откроет большие возможности перед фермерами и малым бизнесом в Азербайджане

Азербайджан занял 44 позицию в индексной таблице отчета Давосского форума по новому индексу энергетического перехода (ETI), продемонстрировав самый высокий показатель на пространстве СНГ. Отчет учитывает основные критерии создания безопасных, устойчивых, доступных и инклюзивных энергосистем для будущих поколений и предусматривает переход на возобновляемые, альтернативные энергосистемы.

Как известно, в последние годы Азербайджан делает ставку на развитие альтернативной электроэнергетики. Страна богата возобновляемыми источниками энергии, которые, по мнению специалистов, позволят ей безболезненно переориентироваться на экологичное производство электроэнергии в постнефтяную эпоху. Так, было доказано, что количество солнечных лучей, падающих на территорию Азербайджана, превышает этот показатель у большинства стран мира. То есть его можно назвать одной из самых солнечных стран мира.

Эти природные возможности Азербайджана привлекают внимание зарубежных инвесторов. В целом, потенциал мощностей альтернативной энергетики в республике составляет 26 940 мегаватт, причем 90 процентов приходится на солнечную энергию.

На вопросы Day.Az отвечает доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Понятие альтернативных источников энергии очень широкое. Среди них наиболее заметную роль играют солнечная энергетика, ветроэнергетика, энергия из биомасс, приливная и геотермальная энергия. Объединяет все эти различные источники получения энергии то, что они являются возобновляемыми, т.е. по сути бесконечными. А их использование не оказывает такого негативного воздействия на природу, какую оказывают традиционные источники.

Сегодня альтернативная энергия также прочно ассоциируется с понятием прогресса, как нефть и газ в начале прошлого столетия.

Предыдущая эпоха, которую принято называть "нефтяной" или "нефтегазовой", началась в последней четверти XIX столетия и совпала с невиданным в истории ростом экономики, жизненного уровня населения, возникновением во всех сферах жизни технологий, использующих энергию нефти, газа, а также добываемого из них электричества.

Пока еще рано утверждать, что эта эпоха завершилась. Но также очевидно, что всего лишь через 10-20 лет, еще при жизни нынешних поколений, роль нефти, газа, каменного угля и сланцев начнет снижаться, пока не станет мизерной и ничтожной для экономики будущего. На смену традиционным источникам энергии придут альтернативные. Они менее опасные с точки зрения окружающей среды. Их использование позволит сохранить минеральные ресурсы для более эффективного их использования, чем сейчас, когда их сжигают ради производства тепла или электроэнергии.

Производство альтернативной энергии потребует новых технологий, а также культуры потребления этой энергии - более экологичной и экономной.

Для Азербайджана наиболее актуальны технологии по использованию огромных ресурсов ветряной и солнечной энергии. Причем эти технологии могут использоваться повсеместно как на уровне государства и крупных энергетических компаний (производство электроэнергии для промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы, а также бытового потребления), так и на уровне отдельных семейных хозяйств, особенно в небольших городах и в сельской местности.

Первоначальные инвестиции в разработку и внедрение технологий альтернативной энергетики велики, но они окупаются в приемлемые сроки (как правило, 7-10 лет) и позволяют сохранить в неприкосновенности уникальную природу Азербайджана, а также здоровье его граждан.

Что касается России, то отношение к альтернативной энергетике здесь двоякое. Многие крупнейшие энергетические и высокотехнологические компании России обозначили свой интерес к данной проблеме. Уже инвестированы сотни миллионов долларов в исследования и разработки, в том числе в таких нетрадиционных сферах, как приливная и волновая энергетика.

Но рассматривать эту сферу российской энергетики как приоритетную я бы не стал. Одной из основ экономики страны и благополучия граждан России сегодня является добыча и экспорт энергоносителей. Усилия по развитию альтернативной энергетики подрывают благополучие энергетических компаний. Они открыто не противодействуют усилиям государства и частного бизнеса по развитию новых областей энергетики, по крайней мере мы об этом ничего не знаем. Но они эту деятельность и не поддерживают в необходимых масштабах. Очевидно, что масштабы работы по развитию альтернативной энергетики в России минимальные. Эти масштабы не соответствуют потребностям национальной экономики, не могут предотвратить деградацию окружающей среды из-за выбросов в атмосферу главного продукта переработки энергоносителей - углекислого газа.

Лейла Таривердиева