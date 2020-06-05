В Азербайджане фермерам выделено более 200 млн манатов

Для осеннего посева фермерам выплачены субсидии в размере 191,9 млн манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Агентстве по аграрному кредитованию и развитию.

Как отметили в Агентстве, в электронной информационной системе сельского хозяйства зарегистрировано 502 815 фермеров. Общее количество зарегистрированных хозяйств достигло 614 569. 372 435 фермеров подали заявки в связи с осенним посевом, 369 985 из них утверждены.

В Агентстве сказали, что 61 245 фермеров подали заявки в связи с летним посевом, 33 350 утверждены. Для этой цели 17 355 фермерами выделено более 9,21 млн манатов.

Таким образом всего фермерам выделены субсидии на сумму более 201,11 манатов.