Парвиз Шахбазов примет участие в заседании министров ОПЕК+

В заседаниях министров стран ОПЕК и ОПЕК+ примет участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Согласно сообщению, шестого июня в 16:00 по бакинскому времени в формате видеоконференции состоится заседание министров стран ОПЕК, а в 18:00 - ОПЕК+.

"На заседании министров ОПЕК+ обсудят состояние глобального рынка нефти, тенденции развития, выполнение обязательств по сокращению добычи. Также планируется рассмотреть вопрос продления после июня срока действия Декларации о сотрудничестве "по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Отметим, что по итогам встреч министров стран ОПЕК+ девятого апреля и 12 апреля 2020 года была принята "Декларация о сотрудничестве", предусматривающая сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей, в июле-декабре - на 7,7 миллиона баррелей, а в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 миллиона баррелей. В соответствии с этим решением, начиная с июля, предусматривалось постепенное смягчение производственных квот и увеличение до конца года суточной добычи по ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей.

Квота же Азербайджана, впервые взявшего на себя обязательства в больших объемах с целью стабилизации мирового нефтяного рынка, в мае-июне составляет 164 тысячи баррелей. Азербайджан сокращает ежедневную добычу нефти с первого мая в соответствии с обязательством сохранить ежедневную добычу сырой нефти в объеме 554 тысячи баррелей.