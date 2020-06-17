Забит Самедов выбран лицом и официальным представителем австрйиского бренда

16 июня в Баку Бизнес центре прошла церемония подписания контракта, где знаменитый кикбоксер Забит Самедов стал официальным амбассадором торговый марки Berg. Забит Самедов будет лицом нового продукта компании Berg под названием "Berg Glucose".

"Berg Glucose" является первым на рынке Азербайджана продуктом, который ассоциирует здоровый образ жизни, включая в себе комплекс витаминов, железо и натуральный лимонный сок. По словам кикбоксера, правильный выбор, здоровый образ, сила и умение двигаться к победе - это то, что объединяет меня и мой выбор этого продукта.