Еврокомиссар: Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером для ЕС

Завершение строительства "Южного газового коридора" (ЮГК) откроет для Европейского Союза (ЕС) и Азербайджана много новых интересных направлений для дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, например, в области энергосистем, возобновляемых источников энергии и в повышении энергоэффективности.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

"Завершение и окончательная сдача в эксплуатацию ЮГК станет важной вехой в отношениях ЕС с Азербайджаном. Благодаря ЮГК Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером для ЕС. И данный проект является лишь началом, а не конечной точкой для энергетического сотрудничества", - сказала она.

Симсон подчеркнула важность завершения строительства самого длинного участка ЮГК - Трансанатолийского газопровода (TANAP).

"Трансанатолийский газопровод протяженностью почти 1,9 тысячи километров является самым длинным участком ЮГК. Пересекая Турцию, он соединяет азербайджанское газовое месторождение "Шах Дениз" с границей Греции. Я знаю, что инженеры столкнулись с множеством геологических проблем. Несмотря на это, строительство TANAP было завершено в соответствии с графиком ", - отметила Симсон.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.