Бакинские центры DOST ограничили прием граждан

- на две недели

В связи с ужесточением карантина с 21 июня по 5 июля Центры DOST ограничили прием граждан на 2 недели, сообщает Day.Az со ссылкой на структуру.

Обращения граждан будут рассматриваться только по электронной почте и через call-center 142.

Обращения будут рассматриваться по нижеследующим электронным адресам:

Бакинский Центр № 1

Обращения по пенсиям: dost1_pensiya@sosial.gov.az

Обращения по пособиям: dost1_muavinat@sosial.gov.az

Обращения по стипендиям: dost1_taqaud@sosial.gov.az

Обращения по занятости: dost1_mashgullug@sosial.gov.az

Обращения по общим вопросам: dost1@sosial.gov.az

Бакинский Центр № 2

Обращения по пенсиям: dost2_pensiya@sosial.gov.az

Обращения по пособиям: dost2_muavinat@sosial.gov.az

Обращения по стипендиям: dost2_taqaud@sosial.gov.az

Обращения по занятости: dost2_mashgullug@sosial.gov.az

Обращения по общим вопросам: dost2@sosial.gov.az

Бакинский Центр № 3

Обращения по пенсиям: dost3_pensiya@sosial.gov.az

Обращения по пособиям: dost3_muavinat@sosial.gov.az

Обращения по стипендиям: dost3_taqaud@sosial.gov.az

Обращения по занятости: dost3_mashgullug@sosial.gov.az

Обращения по общим вопросам: dost3@sosial.gov.az

Центры DOST и call-center 142 в субботу и воскресенье не работают.

Граждане также могут воспользоваться е-услугами на портале e-sosial.az и на сайте министерства труда и социальной защиты населения https://www.e-gov.az/az/services.