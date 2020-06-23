В Азербайджане существует потребность в развитии инвестиционных институтов

Рост индекса страха до исторических рекордов показывает, что инвесторы по всему миру избегают рисковых активов, а из развивающихся стран их выведено более чем на 100 миллиардов долларов.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА) Вюсал Гасымлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гасымлы, это затрудняет привлечение инвестиций из развитых стран для закрытия дефицита платежного баланса.

Причиной возникновения дефицита в платежном балансе Азербайджана в первом квартале этого года стало формирование дефицита в размере 1,4 миллиарда долларов за счет движения капитала и финансов.

"Страны с подушкой безопасности, такие как Азербайджан, могут компенсировать дефицит платежного баланса за счет резервных активов, однако снижение реального эффективного курса в странах, не имеющих такого преимущества, является одним из ограниченных методов борьбы с дефицитом платежного баланса", - сказал Гасымлы, подчеркнув, что снижение индекса волатильности на 10 процентов также снижает реальный эффективный курс национальных валют развивающихся стран в среднем на 2,5 процента.

"Международный опыт показывает, что инвестиции резидентов страны в местные активы также положительно влияют на реальный эффективный курс национальной валюты", - сказал он, добавив, что инвестиции японцев в местные активы играют важную роль в финансировании экономики.

Он также отметил, что было бы эффективно инвестировать в акции и облигации тысяч компаний, обращающиеся на Бакинской фондовой бирже и внебиржевом рынке, а также в ноты и облигации правительства Азербайджана и Центрального банка, в недвижимость и другие активы и даже в местные стартапы местных резидентов.

По его словам, на реальный эффективный курс нашей национальной валюты положительно влияет даже замена части внешнего долга внутренним, в соответствии со стратегией долга государства, и даже заимствование в манатах у таких инвесторов, как Азиатский банк развития (АБР).

"Инвестиции в местные активы во многом зависят от развития рыночной инфраструктуры в стране и в особенности - от институтов посредничества. На сегодня в стране существует потребность в развитии инвестиционных фондов, инвесткомпаний, брокеров, краудфандинговых и краудинвестинговых платформ", - подытожил Гасымлы.