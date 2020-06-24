Пакет кредитных льгот поможет предпринимателям Азербайджана твердо выстоять в период пандемии

С первых недель пандемии в Азербайджане началась разработка мер по снижению ее воздействия на национальную экономику и частный сектор. 9 апреля началось оказание финансовой помощи предпринимателям, занятым в сферах экономики, пострадавших в результате пандемии коронавируса. Следующим этапом стала разработка пакета предложений по налоговым льготам для отечественных предпринимателей с целью поддержки малого и среднего бизнеса в сложившихся условиях. Пакет включил в себя широкий спектр льгот, в том числе значительное сокращение налогов, либо налоговые каникулы. Кроме того, была применена реструктуризация кредитов, отменены штрафные санкции на просроченные кредиты, предприняты другие меры, направленные на облегчение финансового груза, который лег на граждан и бизнес в связи с пандемией.

С учетом обострения пандемической ситуации и повторным введением особого карантинного режима, государство на этом этапе продолжат принимать меры для минимизации потерь для экономики и частного сектора. Этой цели должен послужить подготовленный правительством пакет содействия предпринимателям в сфере кредитов.

Как отметил в беседе с Day.Az экономист, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, поддержка будет осуществляться в двух формах. Оба пакета будут представлены в ближайшие дни.

Государством предусмотрено субсидирование 100 миллионов манатов из кредитного портфеля объемом 1 миллиард манатов, сказал экономист.

"К кредитам, полученным до 10 марта предпринимателями, занятыми в отраслях, пострадавших от пандемии, будут применены субсидии в размере 10 процентов. В реальном секторе средняя процентная ставка по кредитам составляет 14-17 процентов, и 10 процентов этой суммы будет субсидировать государство. Это означает снижение кредитных расходов предпринимателя, что облегчит финансовый груз для них в период пандемии", - отметил наш собеседник.

Вторым направлением, по его словам, является предложение предпринимателям льготных кредитов. На эти цели будет выделено 500 миллионов манатов. Кредиты будут выдаваться на 3 года максимум под 15 процентов, и половину этих процентов будет субсидировать государство. Кроме того, 60 процентов кредитованной суммы будет выдаваться под гарантию государства.

"Такое решение было принято для того, чтобы предприниматели сфер, пострадавших от пандемии, имели возможность развития в постпандемический период. Применение кредитных льгот служит снижению кредитного бремени предпринимателей повышению их финансовых возможностей. В итоге все это будет способствовать устойчивости национальной экономике, позволит ей выстоять под ударом кризисной ситуации. Азербайджанское государство уже сделало и продолжает делать все, чтобы смягчить этот удар", - сказал Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева