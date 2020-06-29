Волонтеры Агентства по развитию МСБ приняли участи в сборе чая в Лянкяране

Волонтеров Лянкяранского офиса "Друг МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Лянкяранского центра карьерного роста молодежи ознакомили с процессом сбора чая в поселке Истису, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Ознакомившись с работой фермерского хозяйства "Yaşıl Çay", воспользовавшегося поддержкой и услугами Агентства, волонтеры приняли участие в сборе чая, тем самым попрактиковавшись в этой сфере, и продемонстрировав общественную поддержку развитию чаеводства.

Отметим, что фермерское хозяйство "Yaşıl Çay" в поселке Истису Лянкяранского района пользуется консалтинговыми услугами по развитию малого и среднего бизнеса по координации продаж, экотуризму, поиску местных партнеров и механизмам господдержки, которые Агентство предоставляет предпринимателям.