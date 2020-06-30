Рассматриваются разные направления развития национальной экономики в постпандемический период - Микаил Джаббаров
В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации экономики страны.
Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, министерством рассматриваются разные направления развития национальной экономики в постпандемической период.
Джаббаров отметил, что в стране реализуется несколько важных проектов.
"Так, например, инфраструктура в Алятском порту создает условия для перевозки новых видов грузов из Средней Азии. Мы верим, что транзитный потенциал порта расширится в дальнейшем", - сказал он.
Джаббаров отметил, что в экономической сфере активизируется политика приватизации.
В настоящее время ведутся переговоры по созданию фондов за счет внутреннего и внешнего капитала.
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