Рассматриваются разные направления развития национальной экономики в постпандемический период

В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации экономики страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, министерством рассматриваются разные направления развития национальной экономики в постпандемической период.

Джаббаров отметил, что в стране реализуется несколько важных проектов.

"Так, например, инфраструктура в Алятском порту создает условия для перевозки новых видов грузов из Средней Азии. Мы верим, что транзитный потенциал порта расширится в дальнейшем", - сказал он.

Джаббаров отметил, что в экономической сфере активизируется политика приватизации.

В настоящее время ведутся переговоры по созданию фондов за счет внутреннего и внешнего капитала.

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