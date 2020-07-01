Kapital Bank предлагает внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях (R)

Желающим приобрести или обновить дом Kapital Bank предлагает внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Независимо от того, является ли доход официальным или неофициальным, все же желающие могут воспользоваться ипотечным кредитом в размере до 250 000 манатов, выдаваемым банком за счет собственных средств.

Сумма ипотечного кредита составляет 30 000 - 250 000 манатов, а выдается он сроком от 36 месяцев до 120 месяцев. Процентная ставка в рамках проводимой сейчас кампании начинается от 10%. Сумма кредита на приобретение квартиры у строительных компаний-партнеров Kapital Bank может быть увеличена до 500 000 манатов. Кампания продлится до 30 сентября 2020 года.

Отметим, что минимальный первоначальный взнос варьируется от 15% до 50% в зависимости от доходов клиента. При выдаче ипотечного кредита необходимо иметь как страхование имущества, так и жизни. По вопросу ипотечного кредитования можно обратиться по номеру WhatsApp (+99451) 250 99 99.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.