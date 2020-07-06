PASHA Bank продолжает реализацию проекта по поддержке самозанятости населения и развития микропредпринимательства (R)

Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank продолжает осуществление мероприятий, направленных на поддержку малообеспеченных семей и оказания им содействия в открытии собственного дела.

Мероприятия проводятся в рамках Программы поддержки самозанятости менее защищенных групп населения, реализуемой согласно "Меморандуму о сотрудничестве" между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Программа нацелена на создание дополнительных возможностей для малообеспеченных граждан, желающих заняться микропредпринимательством, и вносит свой вклад в поддержку проводимой государством политики по снижению негативных социально-экономических последствий пандемии COVİD-19 в Азербайджане.

Так, оказывая поддержку в обеспечении самозанятости проживающих в Баку и регионах страны малообеспеченных семей, PASHA Bank в очередной раз предоставил на безвозмездной основе нуждающимся лицам необходимое оборудование для начала собственного бизнеса в различных сферах деятельности. В этот раз 13 семьям было предоставлено оборудование для оказания профессиональных фото услуг и открытия игровых салонов.

Отметим, что до настоящего времени PASHA Bank оказал поддержку в открытии своего дела 25 семьям, проживающим в Баку, Гяндже, Шабране, Шеки, Мингячевире, Гусаре, Геранбое и др. Всего в рамках реализации Программы самозанятости поддержкой Банка будет охвачено более 40 семей в столице и регионах страны.

PASHA Bank планирует и далее оказывать поддержку малообеспеченным семьям в создании собственного бизнеса и стимулировать развитие микропредпринимательства в Азербайджане.​