При поддержке Kapital Bank семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены дома (R)

Согласно соответствующим указаниям президента, в стране осуществляются важные меры по усилению социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. Среди этих мер особое место занимает программа обеспечения жильем. Не остаются без внимания и вопросы, связанные с решением социальных проблем, улучшением жилищно-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов. Kapital Bank, в свою очередь, внес свой вклад в это дело.

В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности Kapital Bank предпринимает различные шаги для поддержки безработных, инвалидов, вынужденных переселенцев и лиц, относящихся к категории малообеспеченных семей. Очередная социальная акция банка, реализованная совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, направлена на улучшение условий жизни инвалидов Карабахской войны и семей шехидов.

В церемонии предоставления квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, глава Исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов и директор департамента управления филиальной сетью Kapital Bank Турал Айвазлы. В Ширванском районе, по улице Наримана Нариманова, 4, в 4-х этажном, 3-х блокном здании 68 квартир были предоставлены своим владельцам.

Отметим, что квартиры были сданы гражданам полностью отремонтированными, во дворе имеются спортивная и детская площадки. В здании, где созданы современные условия для проживания, 6 квартир однокомнатные, 44 двухкомнатные, а остальные трехкомнатные.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 17 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.