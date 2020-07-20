Международный Банк Азербайджана поддерживает предпринимателей, работающих в секторе здравоохранения (R)

Международный Банк Азербайджана запустил специальную кампанию для клиентов-предпринимателей, занимающихся специальными видами деятельности. Учитывая, что сфера здравоохранения является приоритетной в период борьбы с пандемией COVID-19, эта кампания в первую очередь охватит предпринимателей, занятых в области фармацевтики и других сферах здравоохранения.

В рамках кампании Международный Банк Азербайджана предлагает широкий выбор кредитных продуктов для предпринимателей, работающих в этом секторе.

Предприниматели могут воспользоваться преимуществами таких кредитных продуктов банка, как "Мгновенная поддержка партнерам", "Финансирование инвойсов", "Финансирование зарплатных проектов", "Кредиты на оборотные средства", "Инвестиционный кредит", "Рефинансирование бизнеса", кредитные линии E-POS и E-COM. По каждому кредитному продукту действуют специальные льготы для предпринимателей.

Каждый предприниматель, работающий в соответствующих областях, может воспользоваться этой возможностью для развития своего бизнеса и получить кредит на сумму до 1 млн. манатов без уплаты комиссий с низкой процентной ставкой. Подать заявку на кредит можно во всех филиалах Международного Банка Азербайджана.

Кроме того предприниматели могут воспользоваться услугой открытия счета on-line, без посещения Банка, а также подключится к услуге IBA Link для получения доступа к функции виртуального POS-terminala.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.