AZAL разъяснил, кто будет допущен на спецрейсы

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" внесли ясность в вопрос, кто будет допущен на специальные рейсы помимо граждан Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в компании, это руководители, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в Азербайджане, и члены их семей, иностранцы - один из родителей, супруги или малолетние дети которых являются гражданами Азербайджанской Республики, иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, и иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях республики.