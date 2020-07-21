https://news.day.az/economy/1255307.html AZAL разъяснил, кто будет допущен на спецрейсы
AZAL разъяснил, кто будет допущен на спецрейсы
В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" внесли ясность в вопрос, кто будет допущен на специальные рейсы помимо граждан Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в компании, это руководители, сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств, аккредитованных в Азербайджане, и члены их семей, иностранцы - один из родителей, супруги или малолетние дети которых являются гражданами Азербайджанской Республики, иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, и иностранные студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях республики.
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