Турция разрешила SOCAR и BP создать совместное предприятие

Совет по конкуренции Турции разрешил SOCAR и BP создать совместное предприятие, которое будет работать в нефтехимической сфере.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на турецкую прессу.

SOCAR и BP обратились в соответствующее учреждение для создания совместной нефтехимической компании в апреле этого года.

Отметим, что SOCAR и BP планируют строительство нефтехимического комплекса (проект "Меркурий") в районе Алиага в Измире.

Напомним, что проект "Меркурий" увеличит долю SOCAR на нефтехимическом рынке Турции до 35-40%. В настоящее время 20% потребности Турции в нефтехимической продукции обеспечивается нефтехимическим комплексом Petkim, остальная часть обеспечивается за счет импорта.