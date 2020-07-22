Турция разрешила SOCAR и BP создать совместное предприятие
Совет по конкуренции Турции разрешил SOCAR и BP создать совместное предприятие, которое будет работать в нефтехимической сфере.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на турецкую прессу.
SOCAR и BP обратились в соответствующее учреждение для создания совместной нефтехимической компании в апреле этого года.
Отметим, что SOCAR и BP планируют строительство нефтехимического комплекса (проект "Меркурий") в районе Алиага в Измире.
Напомним, что проект "Меркурий" увеличит долю SOCAR на нефтехимическом рынке Турции до 35-40%. В настоящее время 20% потребности Турции в нефтехимической продукции обеспечивается нефтехимическим комплексом Petkim, остальная часть обеспечивается за счет импорта.
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