Соглашение ОПЕК+ позволяет регулировать ежедневное производство нефти в течение двух лет, и в данной связи политика регулирования предложения нефти ОПЕК+ оправдана.

Как сообщает Day.Az об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая в рамках 14 Бакинской летней энергетической школы в Университете ADA на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии".

"По прогнозам, уже в третьем квартале спрос на нефть превысит предложение и ожидается дефицит в 3,9 миллиона баррелей нефти. Со второй половины года, чтобы сбалансировать рынок в связи с ожидаемым ростом спроса на нефть, мы вступаем в фазу смягчения сокращений с первого августа на 7,7 миллиона баррелей. Оптимистичные прогнозы относительно снижения предложения с 100 миллиона баррелей в первом квартале до 88,3 миллиона баррелей в третьем квартале дают основание полагать, что политика регулирования предложения нефти ОПЕК+ оправдана", - отметил он.

Отметим, что соглашение, принятое 12 апреля на 10-м заседании министров стран ОПЕК+, предусматривает сокращение ежедневной добычи сырой нефти в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей, а в Азербайджане - на 164 тысячи баррелей. На 11-м заседании министров стран ОПЕК и государств, не являющихся членами картеля, состоявшемся шестого июня, было принято решение продлить срок этих квот еще на один месяц - до конца июля.