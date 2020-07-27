https://news.day.az/economy/1256723.html Цена золота обновила исторический рекорд
Цена золота обновила исторический рекорд
Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1912 за тройскую унцию.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:03 (GMT+4).
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 г.
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