Цена золота обновила исторический рекорд

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1912 за тройскую унцию.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:03 (GMT+4).

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 г.