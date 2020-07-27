https://news.day.az/economy/1256809.html Международное агентство "Moody's" повысило рейтинг финансовой устойчивости Азербайджана
Международное агентство "Moody's" повысило рейтинг финансовой устойчивости Азербайджана
Международное рейтинговое агентство "Moody's" повысило рейтинг финансовой устойчивости Азербайджана с уровня "a3" до уровня "a2".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, нынешний уровень рейтинга финансовой устойчивости страны поддерживается сильной чистой кредиторской позицией Азербайджана.
Отметим, в настоящее время "Moody's" оценивает кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "Ba2".
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