Международное агентство "Moody's" повысило рейтинг финансовой устойчивости Азербайджана

Международное рейтинговое агентство "Moody's" повысило рейтинг финансовой устойчивости Азербайджана с уровня "a3" до уровня "a2".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, нынешний уровень рейтинга финансовой устойчивости страны поддерживается сильной чистой кредиторской позицией Азербайджана.

Отметим, в настоящее время "Moody's" оценивает кредитный рейтинг Азербайджана на уровне "Ba2".