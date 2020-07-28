В Азербайджане бюджетные поступления от взносов по обязательному соцстрахованию превысили прогноз

Решение задач, определенных главой государства в направлении предотвращения "теневой экономики", повышения прозрачности в экономических процессах, в том числе в трудовых отношениях, легализации неформальных рабочих мест и заработных плат, является одним из приоритетных направлений министерства экономики.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, после передачи контроля за исчислением и уплатой взносов социального страхования в 2019 году Государственной налоговой службе при министерстве экономики, благодаря реформам в данной сфере и проделанным работам, к первому июля 2020 года число трудовых договоров, увеличившись на 107,3 тысячи с начала года, составило 1 661,7 тысячи, в том числе в ненефтеном частном секторе, увеличившись на 109,9 тысячи, составило 748,8 тысячи трудовых договоров. Только в июне рост числа заключенных трудовых договоров составил 20,7 тысячи единиц. Анализы показывают, что рост числа трудовых договоров за первую половину этого года, происходит за счет ненефтяного частного сектора.

С первого января 2019 года рост числа трудовых договоров в ненефтяном частном секторе составил 208,9 тысячи. По итогам первого полугодия этого года отношение этого показателя к общему количеству трудовых договоров выросло с 38,5 процента в 2018 году до 45,1 процента.

Темпы роста фонда заработных плат ненефтяного частного сектора (29,1 процента) значительно превысили темпы номинального роста денежных доходов населения (7,4 процента). Так, если в первой половине 2020 года темпы роста фонда заработных плат ненефтяного частного сектора составили 11,0 процента, то темпы номинального роста денежных доходов населения составили 0,6 процента.

В течение первой половины 2020 года в государственный бюджет по линии взносов по обязательному государственному социальному страхованию поступило 1 708,3 миллиона манатов, в то время как прогноз составлял 1 489,4 миллиона манатов. Таким образом прогноз был перевыполнен на 14,7 процента, то есть на 218,8 миллиона манатов. Относительно аналогичного показателя 2019 года за первые шесть месяцев 2020 года поступления в бюджет по вышеуказанной линии увеличились на 434,6 миллиона манатов или на 34,1 процента. По сравнению с отчетным периодом прошлого года поступления по бюджетному сектору увеличились на 235,7 миллиона манатов или на 51,3 процента, по внебюджетному сектору - на 198,9 миллиона манатов либо на 24,4 процента.

Страховые взносы по безработице в первом полугодии 2020 года составили 58,6 миллиона манатов, хотя прогноз составлял 53,6 миллиона манатов. Таким образом прогноз перевыполнен на 109,2 процента, то есть собрано на 4,9 миллиона больше средств. Общая сумма взносов по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 11,5 млн. манатов (24,5 процента). Поступления относительно того же периода за прошлый год в бюджетном секторе увеличились на 5,7 миллиона манатов (45,3 процента), в небюджетном секторе - на 5,8 миллиона манатов (16,8 процента).

Реформы в сфере выплат социальных взносов также привели к ослаблению бюджетной зависимости Государственного фонда социальной защиты. Так, если в 2017 году доля трансфертов в бюджет Фонда из государственной казны составляла 38,2 процента, то после передачи контроля за поступлениями и выплатами по социальным сборам налоговым органам в 2019 году составила 28,7 процента.