Международный Банк Азербайджана впервые в стране установил банкоматы, поддерживающие бесконтактные операции (R)

Международный Банк Азербайджана, обладающий самой обширной сетью банкоматов в стране, начал установку банкоматов нового поколения. Основным новшеством для банковского сектора Азербайджана является бесконтактная работа этих устройств. Бесконтактным способом при простом поднесении карты к ридеру банкомата можно будет совершать различные операции, в том числе получать информацию о текущем балансе, вносить средства на счет, а также обналичивать их. Кроме того, новые банкоматы Международного Банка Азербайджана обладают функцией NFC. Это означает, что после соединения NFC-датчика телефона с ридером банкомата клиент может совершать те же операции, что и при стандартном использовании банкомата, посредством платёжной карты.

Также посредством новых банкоматов можно пополнять карточный счет. Единовременным образом на счёт могут быть зачислены около 250-300 банкнот. Помимо манатов при помощи этих банкоматов клиенты могут также вносить на свои счета средства в долларах и евро.

Новые банкоматы будут установлены в филиалах банка в столице и регионах страны, а также в густонаселенных районах и в партнерских сетях.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.