Глава парламентского комитета Азербайджана: Глобальная динамика распространения коронавируса требует от нас осторожности

Быстрое распространение нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире привело к росту негативных тенденций в мировой экономике, резким колебаниям мировых энергетических и фондовых рынков. Пандемия не обошла своим влиянием и экономику Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на внеочередном заседании парламента.

Он отметил, что экономические условия существенно изменились, как в мире, так и в Азербайджане: "Анализ последних двух месяцев показывает, что мы должны быть достаточно осмотрительны. Поэтому по поручению Президента Ильхама Алиева был подготовлен проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год"", где документе рекомендовано придавать большое значение социальным расходам, не сокращать ни одного социального пакета".