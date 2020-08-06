Япония инвестируeт в сельское хозяйство Азербайджана

Япония инвестировала в компанию Oguz Agro Industry по производству табака в Азербайджане около двух миллиона долларов.

Об этом сказал Trend директор департамента производства и операций "Азербайджанской промышленной корпорации" Ильхам Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, 70 процентов доли компании принадлежат представителям Японии, а 30 процентов представителям Азербайджана.

"Завод по переработке табака расположен в селе Синджан, Огузского района, где также установлена 30-тонная камера для хранения готовой продукции",- заявил он.

Как отметил Байрамов, Азербайджан производит сельскохозяйственную продукцию и экспортирует ее оптом компаниям третьих стран.

"Азербайджан известна как страна-производитель энергии, но у нас есть также национальная стратегия по дальнейшему расширению сельскохозяйственного сектора в будущем. Мы планируем увеличить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства со следующего финансового года",-заявил директор.

Отметим, что компания Oguz Agro Industry была создана пятого мая 2017 года. Исполнительным директором компании является Таро Савада, а акционером компании - Tet international development - исполнительный директор Юсифова Тамара.