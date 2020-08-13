Месторождение «Карабах» открывает Азербайджану путь к новым технологическим возможностям

Сдача в эксплуатацию месторождения "Карабах", крупнейшей в истории подводной конструкции, впишется в историю Азербайджана золотыми буквами. Этот проект еще раз показывает, что интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности Азербайджана имеет тенденцию роста.

Об этом Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Малахат Ибрагимгызы.

"Тот факт, что наша страна смогла построить такую сложную в технологическом отношении конструкцию говорит о том, насколько сильным является сегодня Азербайджан в энергетической сфере. Конструкция изготовлена в Азербайджане в соответствии с современными международными требованиями и является крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море", - отметила наша собеседница.

Парламентарий отметила, что Азербайджан выступает уже не только в качестве инвестора, но и превратился в державу, реализующую крупные инвестиционные проекты.

"Сегодня азербайджанские компании получают возможность работать на международном уровне. Сдача в эксплуатацию конструкции открывает путь к новым технологическим возможностям, стоимостью в сотни миллионов долларов. Если раньше эти деньги получали иностранные компании, то теперь зарабатывают местные компании. Себестоимость работ падает и, соответственно, от этого выигрывает вся страна", - пояснила она.

Депутат в заключении отметила, что с помощью проекта "Южный газовый коридор", Азербайджан составляет новую энергетическую карту Евразии.

Напомним, что 10 августа Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Абдул Керимханов