Разработка нового месторождения превращает Азербайджан в энергетическую державу региона

10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Запуск данного опорного блока считается очень важным этапом в разработке этого месторождения. В частности, следует отметить, что конструкция опорного блока была разработана азербайджанскими специалистами.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

"Работа, осуществляемая как на месторождении "Карабах", так и на других месторождениях служит укреплению энергетических позиций Азербайджана. Наша страна является инициатором Южного Газового Коридора (ЮГК) и в то же время сыграла исключительную роль в его реализации. Надо признать, что ЮГК был реализован в результате политической воли Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - заявил он.

По его словам, для реализации данного проекта с большой сметой были найдены источники финансирования, что обеспечило его рентабельность.

"Четвертая фаза проекта - TAP (Трансадриатический газопровод). Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году. В рамках ЮГК наше голубое топливо уже экспортируется на турецкий рынок. Азербайджан намерен экспортировать на турецкий рынок дополнительно 7 миллиардов кубометров газа", - отметил парламентарий.

Байрамов отметил, что на первом этапе по трубопроводу TAP в Европу будут транспортироваться 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа.

"На втором этапе этот показатель достигнет 20 миллиардов кубометров ежегодно. Таким образом, пропускная способность ЮГК увеличится до 31,5 миллиарда кубометров", - пояснил Байрамов.

Экономист сообщил, что при текущих ценах ЮГК обещает Азербайджану выручку в 100 миллиардов долларов, что говорит о высокой рентабельности проекта.

"В целом проекты, реализуемые энергетическим сектором Азербайджана, укрепят стратегические позиции Азербайджана, а также помогут извлечь экономические выгоды. Это очень важно с точки зрения социальной защиты и занятости граждан.

В этой связи проекты в сфере энергетики, разработка новых месторождений укрепят позиции Азербайджана как энергетической державы и будут способствовать росту прибыли с увеличением доходов от продажи электроэнергии в ближайшие годы", - заключил Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева