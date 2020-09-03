Kapital Bank получил награду от Raiffeisen Bank International (R)

Kapital Bank был удостоен награды "STP Quality Award 2019" от Raiffeisen Bank International AG, одного из ведущих финансовых институтов мира. Эта награда вручается банкам за высокое качество проводимых международных платежей.

Автоматизированная обработка данных играет ключевую роль в современной банковской системе, особенно в сфере переводов и платежей. Автоматизация процесса, связанного с исполнением международных платежей, ускоряет расчетно-клиринговые операции, минимизируя операционные расходы. Raiffeisen Bank International высоко ценит усилия, предпринимаемые банками-корреспондентами, направленные на улучшение и ускорение процесса осуществления международных переводов и платежей.

"Сфера совершенствования международных банковских расчетов имеет большое значение для Kapital Bank. Именно за вклад в это дело, а также за качество проведения международных платежей с высоким уровнем STP мы были удостоены премии "STP Quality Award 2019". Получение такой престижной награды в условиях пандемии еще раз говорит о высоком качестве предоставляемых услуг", - заявил Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Отметим, что STP (Straight-Through Processing) - это непрерывный, полностью автоматизированный процесс обработки информации и считается основным показателем качества исполнения платежей. Соблюдение соответствующих стандартов играет важную роль в осуществлении расчетов в автоматическом режиме без какого-либо ручного вмешательства.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.