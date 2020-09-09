Азербайджан как основной транзитный хаб Евразии

Международный транспортный коридор Лапис-Лазули имеет ряд преимуществ как для Азербайджана, так и остальных стран-участниц данного проекта (Афганистан-Туркменистан-Грузия-Турция). Помимо доходов от транзита грузов, проект способствует установлению сотрудничества и дружбы между странами.

7 сентября состоялась трёхсторонняя онлайн-встреча с участием представителей транспортной сферы Туркменистана, Азербайджана и Афганистана, сообщает портал "Туркменистан: Золотой век".

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы по реализации проекта Лапис-Лазули. Среди ключевых вопросов повестки встречи были оптимизация транспортно-логистического процесса; создание равных для всех участников экономических и финансовых условий; а также введение единой ценовой политики для перевозки грузов по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан и в обратном направлении.

Кроме этого, участники согласовали шаги по увеличению грузопотока по коридору Лапис-Лазули.

Как пишет издание, во время переговоров рассматривалось назначение единого оператора от каждой стороны и установление сквозной тарифной ставки.

Очередная трёхсторонняя встреча ожидается в конце сентября.

Коридор Лапис-Лазули позволит странам-участницам диверсифицировать свой доступ к региональным и континентальным рынкам. Это, в свою очередь, придаст мощный импульс экономическому процветанию государств региона.

Пять участников проекта подписали соглашение о создании транспортного коридора Лапис-Лазули 15 ноября 2017 года в Ашхабаде на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану. В рамках соглашения предусмотрена модернизация транспортной инфраструктуры стран-участниц, а также облегчение процедуры таможенного оформления.

Примечательно, что дивиденды от осуществления данного проекта приобретут не только страны, перевозящие по этому коридору грузы, но и страны, через территорию которых будут поставляться товары. Свою выгоду получат и страны, которые будут в роли конечного потребителя, приобретая более дешевые товары за счет быстрой и дешевой перевозки.

Железные дороги и автомагистрали соединяют город Торагунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, а затем с портом Туркменбаши на берегу Каспийского моря. Из Туркменбаши товары смогут путешествовать дальше на пароме в Баку, где они будут размещаться на железнодорожных вагонах и продолжаться на запад в Европу через Южный Кавказ.

Напомним, что в 2018 году в Бакинском международном морском торговом порту состоялась официальная церемония встречи пилотной автоколонны с участием руководителей и представителей дипломатических миссий Афганистана, Туркменистана, Грузии и Турции в Азербайджане.

Проект Лапис-Лазули поможет еще больше интегрировать регион в глобальную экономику. Таким образом, благодаря грамотной и четкой экономической политике, Азербайджан превратился в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии.

Байрам Эльшадов