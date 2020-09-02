Азербайджанский газ - один из самых выгодных вариантов для турецкого рынка
Недавнее открытие Турцией газового месторождения на Черном море вряд ли повлияет на импорт этой страной азербайджанского газа, поскольку это очень выгодный вариант для турецкого газового рынка.
Такое мнение высказала в беседе с Day.Az член правления (заместитель председателя) Центра анализа международных отношений, доктор наук Эсмира Джафарова.
Отметим, что по данным за первое полугодие, долевое участие Азербайджана на газовом рынке Турции выросло на 23% - до 5,5 млрд кубометров. В целом, за последние три года этот показатель вырос в три раза. Параллельно в два раза сократилось долевое участие России и на столько же меньше газа Турция стала получать у Ирана.
Между тем, в конце августа Анкара объявила об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения. По оценкам экспертов, запасы глубоководного месторождения, названного "Сакарья", составляют примерно 320 млн кубометров газа.
Как подчеркнула Эсмира Джафарвоа, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет, эти два государства также имеют тесные исторические, культурные, этнические и родственные связи. Их связывает взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах, в том числе в энергетике.
Азербайджан и Турция сотрудничают в таких проектах, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а в эти дни близится к завершению еще более масштабный проект - Южный газовый коридор, в котором наши страны, опять же, являются основными участницами. Турция уже получает газ по трубопроводу TANAP, являющемуся одним из сегментов ЮГК", - сказала наша собеседница.
По словам Эсмиры Джафаровой, росту импорта Турцией азербайджанского газа способствовал ряд факторов. Во-первых, азербайджанский газ дешевле и является хорошей альтернативой газу, полученному из других источников. Во-вторых, начало эксплуатации трубопровода TANAP сыграло большую роль в этом процессе. Так, в январе-июле 2020 года Турция получила 6,3 миллиарда кубометров азербайджанского газа (экспорт по TANAP составил 2,4 миллиарда кубометров), что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наша собеседница также коснулась высказываемого порой мнения о якобы конкуренции Азербайджана и России на турецком газовом рынке.
"Рост импорта газа из Азербайджана и снижение объемов голубого топлива, получаемого Турцией из России, никоим образом не указывают на наличие какой-либо конкуренции. Россия и Азербайджан скорее партнеры, а не конкуренты на мировом энергетическом рынке. После подписания "Контракта века" и привлечения международных партнеров к освоению углеводородных ресурсов Азербайджана российская компания "Лукойл" тоже вошла в их число. Нефтепровод Баку-Новороссийск, введенный в эксплуатацию в 90-х годах, является еще одним доказательством взаимовыгодного энергетического партнерства наших стран. Дух соперничества, имевший место в первые годы развития энергетического сектора независимого Азербайджана, ныне сменился духом сотрудничества и партнерства, подчеркнула представитель Центра анализа международных отношений.
Лейла Таривердиева
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