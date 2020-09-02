Недавнее открытие Турцией газового месторождения на Черном море вряд ли повлияет на импорт этой страной азербайджанского газа, поскольку это очень выгодный вариант для турецкого газового рынка.

Такое мнение высказала в беседе с Day.Az член правления (заместитель председателя) Центра анализа международных отношений, доктор наук Эсмира Джафарова.

Отметим, что по данным за первое полугодие, долевое участие Азербайджана на газовом рынке Турции выросло на 23% - до 5,5 млрд кубометров. В целом, за последние три года этот показатель вырос в три раза. Параллельно в два раза сократилось долевое участие России и на столько же меньше газа Турция стала получать у Ирана.

Между тем, в конце августа Анкара объявила об обнаружении в турецком секторе Черного моря крупного газового месторождения. По оценкам экспертов, запасы глубоководного месторождения, названного "Сакарья", составляют примерно 320 млн кубометров газа.

Как подчеркнула Эсмира Джафарвоа, Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами на протяжении многих лет, эти два государства также имеют тесные исторические, культурные, этнические и родственные связи. Их связывает взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах, в том числе в энергетике.

Азербайджан и Турция сотрудничают в таких проектах, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а в эти дни близится к завершению еще более масштабный проект - Южный газовый коридор, в котором наши страны, опять же, являются основными участницами. Турция уже получает газ по трубопроводу TANAP, являющемуся одним из сегментов ЮГК", - сказала наша собеседница.

По словам Эсмиры Джафаровой, росту импорта Турцией азербайджанского газа способствовал ряд факторов. Во-первых, азербайджанский газ дешевле и является хорошей альтернативой газу, полученному из других источников. Во-вторых, начало эксплуатации трубопровода TANAP сыграло большую роль в этом процессе. Так, в январе-июле 2020 года Турция получила 6,3 миллиарда кубометров азербайджанского газа (экспорт по TANAP составил 2,4 миллиарда кубометров), что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наша собеседница также коснулась высказываемого порой мнения о якобы конкуренции Азербайджана и России на турецком газовом рынке.

"Рост импорта газа из Азербайджана и снижение объемов голубого топлива, получаемого Турцией из России, никоим образом не указывают на наличие какой-либо конкуренции. Россия и Азербайджан скорее партнеры, а не конкуренты на мировом энергетическом рынке. После подписания "Контракта века" и привлечения международных партнеров к освоению углеводородных ресурсов Азербайджана российская компания "Лукойл" тоже вошла в их число. Нефтепровод Баку-Новороссийск, введенный в эксплуатацию в 90-х годах, является еще одним доказательством взаимовыгодного энергетического партнерства наших стран. Дух соперничества, имевший место в первые годы развития энергетического сектора независимого Азербайджана, ныне сменился духом сотрудничества и партнерства, подчеркнула представитель Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева