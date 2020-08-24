Газовое сотрудничество Азербайджана и Турции

На днях произошло знаковое событие в истории братской Турции - в турецком секторе Черного моря было найдено крупное газовое месторождение.

Обратившись по этому поводу к народу, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот день историческим, так как страна получила возможность использовать собственные ресурсы ради обеспечения своей энергетической безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже поздравил турецкого коллегу с этим достижением. В поздравительном послании отмечается, что Турция сделала очередной важный шаг в области энергетической безопасности. Открытие этого месторождения является олицетворением промышленного потенциала и растущей мощи Турции, а его разработка принесет пользу братскому турецкому народу. Азербайджанский лидер также напомнил, что Азербайджан и Турция на протяжении многих лет успешно реализуют гигантские энергетические и транспортные проекты. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс открывают новые возможности для наших стран и народов и еще больше укрепляют партнерство Азербайджана и Турции.

Ранее стало известно, что буровое судно "Фатих", работавшее с конца июля в разведочной зоне Туна 1, расположенной примерно в 100 морских милях севернее турецкого побережья Черного моря, обнаружило богатое газовое месторождение. По предположениям источников, запуск газодобычи может занять от 7 до 10 лет и потребует вложений на сумму от 2 до 3 млрд. долларов. Запасы глубоководного газового месторождения, названного "Сакарья", по оценкам специалистов, составляют примерно 320 млн. кубометров газа. Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Денмез в эфире телеканала TRT заявил, что примерная стоимость запасов газа "Сакарья" - 65 млрд. долларов.

Сейсмические исследования и дальнейшее бурение государственная нефтяная компании Турции ТРАО будет вести сама, на строительство трубопровода для доставки газа на берег может быть объявлен тендер. Турецкая сторона предполагает начать разработку не позднее 2023 года, однако международные эксперты считают, что это будет более длительный процесс, так как для точной оценки запасов и геологии резервуара в глубоководной части моря необходимо пробурить больше скважин, а обустройство месторождения потребует миллиардов долларов.

Как бы там ни было, турецкая сторона настроена решительно. Помимо собственного потенциала, она имеет такого друга и союзника, как Азербайджан, который накопил огромный опыт в сфере нефтегазовых проектов.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан:

"То, что в братской Турции обнаружены большие запасы газа, - это очень хорошая новость. Турция быстро развивающаяся индустриальная страна, которая тратит ежегодно порядка 40 миллиардов долларов на импорт энергоресурсов. Энергоресурсы необходимы Турции для развития. Поэтому сразу после обращения Эрдогана к народу Президент Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу, а глава МИД Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу.

11 августа Чавушоглу, принимая в Анкаре Байрамова, заверил Азербайджан, что Турция и далее будет увеличивать объемы импорта из Азербайджана. Да, тогда еще не были известны результаты бурения первой скважины на Туна-1. Но это ничего не меняет в планах энергетического сотрудничества наших стран.

С 2009 до 2020 года Турция в два раза увеличила импорт азербайджанского газа. По итогам прошлого года в братскую страну было поставлено 9 млрд. 585 млн. кубометров трубного газа. Через два с половиной года этот показатель будет увеличен до 12,5 млрд. кубометров. Задействован TANAP, реализуется "Шахдениз-2", подписаны контракты. Это я напоминаю для тех, кто видит в открытии Турцией собственного месторождения "угрозу" для азербайджано-турецкого энергетического сотрудничества. Не нужно также забывать, что братская страна хорошо зарабатывает от транзита азербайджанского газа.

Что касается перспектив участия азербайджанской стороны в разработке "Сакарьи", я не исключаю такой возможности. Турецкая ТРАО принимает участие в разработке оффшорных месторождений в Азербайджане, как нефтяных, так и газовых. Нет никаких преград для участия SOCAR в реализации турецкого проекта. Кстати, именно ТРАО является владелицей нового месторождения, и судно "Фатех" выполняло заказ именно госкомпании Турции.

Есть еще один момент, говорящий в пользу продолжения и расширения поставок азербайджанского газа в Турцию. Исходя из запасов месторождения и будущих ежегодных объемов добычи, ожидается, что страна сможет удовлетворять свои потребности максимум на 20 процентов. Остальные объемы будут импортированы. Нет никаких сомнений, что импорт из Азербайджана будет сохранен. Думаю, сохранятся также в определенном объеме импорт из России и танкерные поставки.

У Турции подход и концепция газового рынка аналогичны европейскому - постепенно повышать конкурентоспособность на внутреннем рынке. От этого выигрывает государство. Государство ежегодно тратит огромные средства на импорт энергоносителей, поэтому Турция сегодня строит атомную электростанцию, а также быстрыми темпами развивает альтернативную энергетику. Она и далее будет продолжать импортировать природный газ как в трубном, так и сжиженном виде. Когда есть конкуренция, от этого выигрывают потребители".

Отметим, что за первое полугодие 2020 года Турция импортировала более 4,5 млрд. кубометра азербайджанского газа с месторождения Шахдениз, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, с мая Азербайджан официально стал основным поставщиком газа в Турцию.

Несомненно, азербайджанский газ будет и дальше играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности братской страны. А открытие в Турции газового месторождения придаст новый оттенок философии двустороннего сотрудничества Баку и Анкары.

Лейла Таривердиева