Азербайджан укрепляет свою ключевую роль в энергетике всего региона

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

Выступая на церемонии, глава государства говорил об увеличении экспортных возможностей сектора электроэнергетики Азербайджана, несмотря на рост потребления в самой стране.

"Строительство в результате комплексных мер электростанций, приход в Азербайджан иностранных инвесторов, проводимые на подстанциях ремонтно-восстановительные работы и строительство новых подстанций, ремонт линий электропередачи и прокладка новых линий, строительство совместно с соседними странами высоковольтных линий электропередачи и создание почвы уже для регионального сотрудничества также очень важны. Мы успешно сотрудничаем в этой области с Турцией, Грузией, Россией и Ираном. Мы можем экспортировать свою электроэнергию по уже созданным энергетическим коридорам", - сказал Президент страны.

Отметим, что несколько дней назад состоялась встреча в режиме онлайн министров энергетики Азербайджана и Ирана. Стороны обсудили насущные вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики, говорили о важности создания энергетического коридора Россия-Азербайджан-Иран. Были затронуты также возможности энергообмена между Азербайджаном, Ираном и Турцией.

Встреча министров прошла год спустя после того, как Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке ТЭО проекта создания энергетического коридора "Север-Юг" (АИР) между энергосистемами Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации. Соглашение было подписано в августе прошлого года АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" (Россия), ОАО "Азерэнержи" (Азербайджан), Иранской управляющей компанией по электрогенерации, передаче и дистрибуции "ТАВАНИР" (ИРИ). Иранская компания выступила заказчиком разработки ТЭО.

Завершить работу планировалось в течение года, однако наступление пандемии и вызванного ею мирового кризиса несколько застопорило процесс. Тем не менее, онлайн-встреча министров энергетики АР и ИРИ и обсуждение интенсификации работы в этом направлении говорит о том, что энергетический "Север-Юг" остается в приоритете. Как отмечают СМИ, компания "Азерэнержи" вышла на подписание с Ираном договора о налаживании года экспорта электроэнергии на иранский рынок уже до конца 2020.

Отметим, что вопрос синхронизации энергосистем России, Азербайджана и Ирана обсуждается с 2005 года. В апреле 2018 года в Баку состоялась встреча заместителей министров энергетики трех стран. По его итогам было принято решении о создании трехсторонней Рабочей группы.

Энергообмен между Россией, Азербайджаном и Ираном постоянно возрастает. Сегодня речь идет также о вовлечении в обмен Грузии и Турции.

Азербайджан остается не только ведущим экспортером газа в соседнюю Грузию, но и выходит на позиции главного поставщика электроэнергии. По итогам первого полугодия Азербайджан экспортировал в Грузию 787,05 млн. кВт/ч электроэнергии, став основным поставщиком. По данным Коммерческого оператора системы электроснабжения Грузии (ESCO), Азербайджан также осуществил транзит электроэнергии через Грузию в Турцию в объеме 82,22 млн. кВт/ч.

Кстати, этот факт чрезвычайно беспокоит армянскую сторону, считавшую свои позиции на грузинском и иранском электроэнергетическом рынках вполне устойчивыми. По мнению армянских экспертов, Армения должна срочно приступить к разработке новой геоэкономической стратегии.

Иран является практически единственной страной-импортером армянской электроэнергии, а теперь Армения стремительно теряет иранский рынок. Грузинский же рынок, можно сказать, потерян. И это притом, что когда-то около 15 процентов энергопотребления Грузии обеспечивалось за счет поставок из Армении. Более того, благодаря экспорту из Азербайджана производство электроэнергии в самой Грузии имеет более низкую себестоимость, чем в Армении.

Сегодня Армения теряет перспективу создания энергетического коридора Иран-Армения-Россия, и перед ней открывается совсем другая перспектива - превращение в энергетический тупик региона.

Между тем, помимо традиционных, Азербайджан успешно развивает альтернативную электроэнергетику.

Выступая недавно на открытии 14-й Бакинской Летней энергетической школы в Университете АДА на тему "Энергетическая политика Азербайджана и растущая роль возобновляемых источников энергии", министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что планируется создание около 1 тыс. МВт дополнительных энергомощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) посредством проведения аукционов. Министр подчеркнул, что до конца 2020 года планируется начать строительство ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной мощностью 200 МВт. Ожидается, что инвестиции в эти объекты в размере $400 млн. позволят ежегодно производить 1,4 млрд. кВт/час электроэнергии, сэкономить более 300 млн. кубометров природного газа, сократить более чем 600 тыс. тонн выбросов углекислого газа и создать сотни новых рабочих мест.

Общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7 144 тыс. МВт, на долю альтернативной энергетики на сегодня приходится 17 процентов. До 2030 года планируется довести этот показатель до 30 процентов.

Для реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии уже отобраны 8 участков. На трех будут возведены солнечная и ветряная электростанции. Работы проведут компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). Аукцион по оставшимся участкам может состояться до конца текущего года.

Одним словом, Азербайджан становится основным звеном энергетического обмена в нашем регионе. Перспективы развития электроэнергетической отрасли страны достаточно широки, как широки ее геополитические подходы и партнерская сеть. А это залог успеха, который будет работать на интересы всех добрых соседей Азербайджана.

Лейла Таривердиева